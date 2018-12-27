أعرب الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.وأكد في تصريح له اعتزازه بهذه الثقة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الاسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.كما أعرب عن شكره وامتنانه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واعتزازه بالعمل معه في إمارة الرياض وديوان ولي العهد (سابقاً) والديوان الملكي، واستفادته من توجيهاته، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله مناراً ومرشداً له بعمله في وزارة الحرس الوطني.وأكد الأمير عبدالله بن بندر أن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها ولي العهد ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لولي العهد ومقتفياً أثره فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50 % من التسليح تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.كما أكد الأمير عبدالله بن بندر أنه سيتم تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.وعبر باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدين الولاء والإخلاص للملك سلمان ولولي العهد.