يأتي الأمر الملكي بتعيين نائب أمير منطقة عسير العميد طيار بالقوات المسلحة السعودية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أميراً للمنطقة، بعد أكثر من 300 يوماً على تعيينه نائباً لأمير منطقة عسير، أثبت خلالها قدرته على معالجة الكثير من الأوضاع التنموية، وإنهاء قضايا اجتماعية صعبة، ومداواة جراح الكثير ممن لجئوا إليه، وهو يستمع لشكواهم وهمومهم.ويأتي الأمر الملكي تأكيداً على إيمان القيادة بكفاءته وقدرته على السير بالمنطقة نحو دروب التنمية الحقيقية، التي تنسجم مع توجهات دولة عصرية.وعُرف عن الأمير تركي بن طلال أنه أحد صقور الجو المحترفين الذين كان لهم سجل حافل في الدفاع عن أمن الوطن، وبتعيينه أميراً لعسير سيسهم في تعزيز جبهات الحدود التي زارها ووضعها ضمن أولوياته، مثمناً ما يسطره من خلالها أبطال جميع القوات العسكرية من ملاحم بطولية في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.ويحمل الأمير تركي بكالوريوس العلوم السياسية من أكاديمية "ساندهيرست" الحربية البريطانية، وكلية طيران الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ودورات مدنية وعسكرية في مجالات القيادة، وعُرف بشغفه بالأعمال الخيرية والإنسانية، وتمثيله المملكة في كثير من الهيئات والجمعيات العالمية.تركي بن طلال الأمير الطيار سيكون واحداً من الأبطال الذين يتشرفون بالذود عن حياض الوطن، أميراً لمنطقة عسير التي تنتظر منه الكثير.