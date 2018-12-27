توجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية التي حظِي بها كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.كما توجَّه بالشكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الخميس، لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على ما قدَّمه خلال تولِّيه رئاسة الهيئة العامة للرياضة، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: «سنستمر في مواصلة تقديم واستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة، بجهد وعمل وتميز زملائي مسؤولي ومنسوبي الهيئة والاتحادات والأندية».