رفع الدكتور مساعد بن محمد العيبان الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة بتمديد خدمته وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وفي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعيين مستشاراً للأمن الوطني.وسأل الله - عز وجل - أن يوفقه في أداء مهامه على النحو الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفق الجميع في تحقيق ما تصبو إليه من ريادة ورفعة دائمتين للوطن والمواطنين.من جهة أخرى رفع الدكتور العيبان أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما حظيت به هيئة تقويم التعليم والتدريب من دعم واهتمام كريمين من لدن القيادة الرشيدة، وعلى ما حققته الهيئة - بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة - من منجزات كبيرة على مستوى بناء الهيئة المؤسسي، وتطوير الإستراتيجيات والأطر والمعايير المتعلقة بأعمالها، وصدور تنظيمها الجديد المتضمن تعديل اسمها إلى «هيئة تقويم التعليم والتدريب».وعبر عن شكره وتقديره العميقين على الثقة الملكية الكريمة التي حظي بها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم بعد إعادة هيكلتها عام 1437هـ، متمنياً للدكتور أحمد بن محمد العيسى ومجلس إدارة الهيئة و منسوبيها كافة دوام التوفيق في الاضطلاع بالمهمات المسندة إلى الهيئة.