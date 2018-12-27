أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستمرة في خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة، لافتاً إلى أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح أن الخروقات الحوثية استُخدمت فيها الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين.وبيَّن التحالف أن الخروقات الحوثية شملت مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس، وأدت لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين.