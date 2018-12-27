وجَّه تركي آل الشيخ عدة رسائل لرجال الرياضة والجماهير بعد صدور قرار إعفائه من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.وأكد آل الشيخ في سلسلة تغريدات عبر«تويتر» اليوم (الخميس)، أن إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات، لأن التعامل فيها يكون مع وسط عاطفي تنطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، مؤكداً تفهمه للتقلبات العاطفية من مشجعي الأندية.وأوضح آل الشيخ أنه راضٍ كل الرضا عن عمله الذي كان يضع أمام عينه فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشدداً على أن السعوديين لا يخدمون بلادهم طمعاً في منصب أوجاه، بل هي محبة للوطن.وأضاف: «اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالاً ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محباً للرياضة وأغادرها محبا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل».ووجه رسالة للجمهور الرياضي قائلاً: «أنتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرَّفاً بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفاً بأن أكون أحدكم كما أنا دائماً، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الإضرار ببلدنا».ومازح آل الشيخ متابعيه من الوسط الرياضي قائلاً: «قولوا حتوحشنا.. بس بدون هاشتاق»، متمنياً التوفيق للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي قال عنه إنه «نعم الرجل.. كفو وستين كفو»، متابعاً: «إن أخطأت فصدور إخوان مثلكم تتسع لأخطائي، وإن إصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر».ووجه تركي آل الشيخ الشكر للقيادة على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للترفيه.