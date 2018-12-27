فيما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم (الخميس)، أكد الأمير استمرار فريق الهيئة في مواصلة تقديم واستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة بجهد وعمل وتميز منسوبي الهيئة والاتحادات والأندية.وشهدت الرياضة السعودية في الأعوام الفائتة تغييرات عديدة، كما نجحت الهيئة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال زيادة عدد ممارسي الرياضة في المجتمع، بعد أن الأرقام كشفت ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة من 13% إلى 23% خلال الربع الأول من 2018،ويعرف رئيس هيئة الرياضة الجديد، الأمير عبدالعزيز الفيصل، باهتمامه بالرياضة، حيث عشق قيادة السيارات منذ أن كان في التاسعة من عمره، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي منذ عام 2005، وهو في الـ22 من العمر، قبل أن يشارك في عدة سباقات ونال مراكز عدة كان أبرزها، الأول في سباق «فيا جي تي 3» في البرتغال عام 2011، والمركز الثاني في سباق لومان والرابع في سباق دانلوب، والثالث في سباق نوربورغرينغ، وفقا لما نشره موقع «العربية نت».وعاد ليفوز بالمركز الأول في سباق كأس إطارات تويو، وتحدي كأس «بورشه جي تي 3» 2012. كما شارك في بطولتي سباق الخليج، ليحقق المركز الأول في عام 2014 والثاني في 2015، قبل أن يشارك في عام 2016 ببطولة «إس إل إس أيه إم جي جي تي 3» ويفوز بالركز الثاني.يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز من مواليد الرابع من يونيو عام 1983 بالرياض هو الابن الثاني لتركي الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقد تخرج من مدرسة الملك فيصل في الرياض عام 2000، قبل أن يدرس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود حتى تخرج عام 2003.وسبق أن عيّن الفيصل نائبا لـرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد عبدالملك آل الشيخ في يونيو 2017، ونائبا لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السعودية في ديسمبر 2017، ورئيسا للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية في ديسمبر 2018.