وقع رئيس ديوان المراقبة الدكتور حسام العنقري، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة السعودية وديوان المحاسبة بالأردن، في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالأردن الدكتور عبدالحميد الخرابشة، وعدد من كبار المسؤولين بالجهازين.وتضمنت مذكرة التفاهم، العديد من البنود المتعلقة بآليات تطوير التعلون الثنائي في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، في إطار الأحكام والمبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.ورفع الدكتور العنقري شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على صدور قرار مجلس الوزراء بتفويضه بتوقيع مذكرة التفاهم مع ديوان المحاسبة الأردني، مؤكداً أن هذه المذكرة ستعزز أوجه التعاون القائم مع الديوان الأردني في جوانب عدة، أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية والمهنية، والتدريب والدراسات والأنظمة والبرامج التي من شأنها تطوير آليات العمل والرفع من مستوى التقارير التي يقدمها الجانبين في أعمالهما الرقابية.