أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، عدداً من الأوامر الملكية اشتملت على إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية.وأمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته على النحو التالي: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل، الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية، الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة، عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان، سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة، حمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط، المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة، الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، وتركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الداخلية عضواً، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الخارجية عضواً، خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الإعلام عضواً، رئيس الاستخبارات العامة عضواً، رئيس أمن الدولة عضواً، مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس، فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الثقافة عضواً، وزير العدل عضواً، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، وزير الصحة عضواً، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير التجارة والاستثمار عضواً، وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً، وزير الإسكان عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير الحج والعمرة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وزير النقل عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، وزير التعليم عضواً، وزير الإعلام عضواً، أحمد بن عقيل الخطيب عضواً، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً.كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الثقافة عضواً، وزير العدل عضواً، الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، وزير الصحة عضواً، عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير التجارة والاستثمار عضواً، وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً، وزير الإسكان عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير الحج والعمرة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وزير النقل عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، وزير التعليم عضواً، وزير الإعلام عضواً، أحمد بن عقيل الخطيب عضواً، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً.