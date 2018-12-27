تستضيف محافظة الخبر بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية غداً (الجمعة) على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة وتستمر لمدة يومين بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بمجموع جوائز بلغ 100 ألف ريال.ويشتمل برنامج اليوم الأول (الجمعة) الذي سينطلق من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً على تصفيات سباقات السيارات الدراغ ريس (الكهرباء والبنزين) والدريفت «دفع خلفي» وطائرات الهيلكوبتر، يسبقها تسليم بطاقات المتسابقين واجتماع لجنة التحكيم بهم لشرح قواعد وأنظمة البطولة.وستقام في اليوم الثاني والختامي (السبت) الذي سينطلق من العاشرة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً منافسات الجولة (16) لسباقات «دراق بنزين» و«دراق كهرباء» يليه نهائي المسابقتين ثم منافسات طائرات الهيلكوبتر (F3A) الكهربائية، يليه نهائي «الدرفت دفع خلفي» وأخيراً إعلان النتائج وتتويج الفائزين.وأنهت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة وأعلنت عن شروط المشاركة بها وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة وجوائزها، كما تم تجهيز ميادين السباق في موقع البطولة.وحرصت اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات المصاحبة للبطولة كي يحظى الزوار بأكبر قدر من المتعة، حيث ستكون هناك عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وفعاليات ترفيهية للأسرة وفرق موسيقية شرقية وملعب كرة قدم بالأسهم الهوائية وعروض ألعاب البلياردو الهوائية وغيرها من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار، إذ سيكون الدخول مجاناً للأفراد والعوائل.