قام 30 متعافيا من قسم الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أمس (الأربعاء)، بزيارة إلى فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة 33 بالجنادرية، وكان برفقتهم أعضاء من الفريق العلاجي والتأهيلي بالقسم.

وأوضح رئيس القسم الأخصائي نفسي أول فهد بن علي العتيبي أن هذه الزيارة جاءت ضمن البرامج الترفيهية والثقافية التي تقدم لنزلاء منتصف الطريق ومراجعي الرعاية اللاحقة، وقد تم التنسيق مع القائمين على مهرجان الجنادرية الذي أبدوا تعاونهم وترحيبهم بهذه الزيارة والتي شملت الاطلاع على الأجنحة والأركان والفعاليات التي تضمنها المهرجان.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية روح الوطنية والتعرف على تراث وتاريخ أجدادنا وماضي مملكتنا العريق والأصيل، وإظهار مدى التطور الذي نشهده حاليا في ظل قيادتنا الحكيمة.

وبين العتيبي أن النزلاء حظوا باهتمام بالغ واستقبال وترحيب حافل من المنظمين وضيافتهم وتسهيل تنقلاتهم، مما انعكس عليهم إيجابا بالشعور بالتقدير الذاتي لهم وزيادة التحفيز للاندماج المجتمعي.