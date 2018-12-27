افتتح نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) ورشة العمل «قيادات الجوف» التي نفذها مركز الإنجاز والتدخل السريع بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة الجوف، حيث شارك بالورشة مديرو عموم الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف خلال افتتاحه للورشة على ضرورة إعطاء مزيداً من الفرصة التدريبية للقيادات ومنسوبي الجهات الحكومية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، معرباً عن شكره لمركز الإنجاز والتدخل السريع لتنفيذ مثل هذه الورشة الهادفة.

وقال مستشار إمارة منطقة الجوف الدكتور جهاد زين العابدين، إن الورشة عُقدت على مدار يوم كامل في ثلاث جلسات تم خلالها تقديم نبذة عن ملامح النجاح وشمولية الهدف ورؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والربط الإستراتيجي بين الرؤية والمبادرات ومنهجية دفع الإنجاز والخطوات القادمة والدعم المطلوب.

وأضاف أن الورشة تخللها العديد من المداخلات وطرح بعض الأفكار الهادفة، حيث تم تكريم المشاركين بتسليمهم شهادات حضور من يد نائب أمير المنطقة.