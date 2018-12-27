«عكاظ» (الرياض) @okaz_onlineدعت هيئة الغذاء والدواء، المواطنين والمقيمين والمنشآت الصحية والممارسين الصحيين إلى الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي عبر نظام «تيقظ» الإلكتروني بهدف جمع إحصاءات دقيقة عن حالات الأمراض المنقولة بالغذاء وحصر ورصد أكثر المنتجات الغذائية التي لها علاقة بحالات التسمم لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتقديم توصيات للجهات المعنية بالتسمم الغذائي.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام سعد الجضعي، دشن الخدمة في نظام «تيقظ» الإلكتروني أخيرا لتتيح للعموم تقديم معلومات التسمم وسجّلت المملكة 889 إصابة بالتسمم الغذائي خلال العام الماضي (2017)، ما دعا «الغذاء والدواء» للعمل على جمع وتحليل الحالات بشكل دقيق بهدف تطوير المواصفات الغذائية لتقليل حالات التسمم.
ويمكن رفع البلاغ عن طريق الدخول على صفحة الخدمة، واختيار بلاغات التسمم الغذائي وتعبئة النموذج وإرساله للمختصين إلكترونياً.
وللإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي يمكن زيارة الرابط: https://ade.sfda.gov.sa