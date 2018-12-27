أثنى رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي دبكل العنزي على حسن التنظيم والإعداد المميز وحسن الاستقبال بمقر منطقة الجوف في مهرجان الجنادرية.

جاء ذلك أثناء زيارته للبيت الجوفي حيث كان في استقباله رئيس وفد المنطقة الدكتور نواف الخالدي.

وتجول العنزي في أجنحة منطقة الجوف المتعددة مستمعاً إلى شرح مفصل من رئيس الوفد عما تحويه من أركان للحرفيين وعروض حية للحرف اليدوية والفنون الشعبية، وأجنحة الإدارات الحكومية وما تحويه من عرض للمشاريع المقامة بمنطقة الجوف، وشارك العنزي مع فرقة الدحة.

من ناحية أخرى زار كل من المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف الشيخ عبيد الجلال والباحث والمؤرخ إبراهيم خليف السطام ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد العنزي، مقر بيت منطقة الجوف فيما أشاد الجميع بما شاهدوه في البيت الجوفي.

من جهته، أعرب رئيس وفد المنطقة الدكتور الخالدي عن شكره للجميع على زيارتهم لبيت منطقة الجوف مبيناً أنها تحظى بمتابعة مستمرة من أمير منطقة الجوف ونائبه للعمل على الاهتمام بالزائر والضيوف وتحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن التميز الذي يقدمه مقر بيت منطقة الجوف جاء ليؤكد عمل الجميع بروح الفريق الواحد لنجاح المشاركة وتحقيق رؤى وتطلعات أمير المنطقة ونائبه.