أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لرالي حائل نيسان الدولي 2019 بتغطية نقاط الإنطلاق بسبع فرق إسعافية مزود بسيارات الدفع الرباعي و 18 آلية إسعافية مجهزة لتغطية مسار السباق وبطاقم طبي، وتشارك بمعرض تثقيفي وترفيهي مصاحب لفعاليات رالي حائل نيسان الدولي 2019.من جهته أوضح مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء أن الهلال الأحمر أنهى تجهيزاته على مستوى القوى الآلية والبشرية للمشاركة في رالي حائل الدولي بنسخته الرابعة عشرة، مبيناً أنه تم تخصيص أكثر من موقع وهي مركز طوارئ «المغواة» ويغطي الطرق المؤدية لمقر الفعاليات المصاحبة ومخيمات الدوائر الحكومية ومركز صيانة سيارات السباق والفعاليات المخصصة للشباب كما تم تخصيص فرقة إسعاف تتواجد بشكل دائم في السوق الشعبي الذي يحتضن الفعاليات الخاصة بالعائلات.وأضاف اليحياء بأن الموقع الثاني هو مركز طوارئ قنا ويغطي مواقع فعاليات الشباب، بالإضافة إلى تغطية نقاط مسار السباق داخل النفود بسبع فرق إسعافية مع سيارات دفع رباعي بجميع مراحل السباق على مسار يتجاوز 1200 كم، وفرقة الإخلاء الطبي، ويعتمد الفرع في مشاركته على عدد 18 آلية منها 5 سيارات إسعاف حديثة ومجهزة طبياً وميكانيكاً لمراكز الطرق السريعة والفعاليات المصاحبة وعدد 7 سيارات دفع رباعي مجهزة طبياً وميكانيكاً لتغطية مسار السباق داخل النفود بالإضافة إلى سيارة الكوارث والتي تحتوي على كابينة تتسع لطاقم مؤلف من 6 فنيين وعدد 6 خزانات للتخزين على الجانب الأيمن والأيسر وخزان للمياه ونظام أكسجين متكامل وعمود إنارة و183 لوحاً لتثبيت وحمل المصابين و90 إسطوانة أكسجين وعدد من المستلزمات الإسعافية المتنوعة.وبيّن اليحياء بأنه تم تخصيص سيارتي (غولف) للتواجد في موقع الفعاليات المخصصة للعائلات بمنتزه «المغواة» للاستفادة منها في سرعة التنقل بين الحشود، موضحاً أن القوى البشرية التي يشارك بها الفرع بـ14 فرقة إسعاف تم توزيعها على مسار الرالي وفي مواقع الفعاليات المصاحبة تشمل 14 أخصائي إسعاف و14 مسعفاً وفنيين صيدليين وفني صيانة وسائق نقل ثقيل و3 مديري مواقع وسائقي خدمة.يذكر أن جميع الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية طوال مدة الرالي.وأشار اليحياء إلى المشاركات الاجتماعية التي يقيمها الهلال الأحمر بالفعاليات المصاحبة بمعرض تثقيفي وترفيهي، بمشاركة 16 فرداً من الكوادر الطبية والإدارية، ويحتوي على برنامج مسرحي وشخصيات كرتونية، كما يحتوي على عدد من الأجنحة الرئيسية مثل جناح التدريب والتوعية ويتم استغلاله في تدريب الزوار على التعامل مع الإصابات المنزلية بأحدث وسائل التدريب المتوفرة وبإشراف أطباء مختصين، بالإضافة إلى جناح الخدمات الإسعافية، ويتضمن عرضاً لكافة المستلزمات التي تستخدم في تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى جناح التطوع والذي يشارك فيه أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع وأهدافه وإبراز جهود المتطوعين والمتطوعات في فرع الهيئة بمنطقة حائل، كما يقدم المتطوعون والمتطوعات من خلال الجناح عدداً من الخدمات الطبية للزوار مثل فحص السكر وقياس ضغط الدم، بالإضافة إلى إشرافهم على تشكيل فرق تطوعية جوالة في السوق الشعبي لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار الفعاليات.