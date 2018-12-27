أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن حالة التوأم السيامي التنزاني (أنيشتا وميلينز) التي أجريت لهما عملية الفصل الأحد الماضي بتوجيه كريم من المقام السامي، مستقرة بعد مرور أربعة أيام منذ عملية فصلهما ولله الحمد، خصوصاً التوأم أنيشتا التي استقرت معظم المؤشرات الحيوية لديها وبدأت في الإفاقة علماً أنها ما زالت تعتمد على التنفس الاصطناعي والتغذية الوريدية وتحتاج للمتابعة بقسم العناية المركزة للأطفال.وأشار إلى أن التوأم ملينيز ما زالت حالتها بحاجة إلى المراقبة والمتابعة بسبب ضعف الكلية الوحيدة لديها واحتياجها إلى السوائل الوريدية بشكل أكبر من توأمها كما أنها تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي عالية التردد خلال الأيام القادمة.وأفاد بأن الفريق الطبي يقوم بإيضاح الحالة الطبية لوالدة التوأم بشكل مستمر التي بدورها تقدر وتثمن الاهتمام الكبير الذي تحظى به والتوأم، متمنياً الشفاء العاجل للتوأم أنيشتا وميلينز، وأن يمن الله عليهما بالصحة والعافية وأن تخرجا من العناية المركزة في أقرب وقت ممكن.