وضع بيت المدينة بالجنادرية صورة كبيرة ملتقطة من خلال الأقمار الاصطناعية تبين حجم التطور البشري والعمراني والتنموي الذي شهدته طيبة خلال العهد السعودي ابتداءً من عام 1344هـ الموافق 1929م وحتى عصرنا الحاضر.وتظهر الصورة مساحة العمران بدائرة قطرها ثمانية كيلومترات مربعة مربع كان يعيش فيها نحو 15 ألف نسمة في بداية العهد السعودي، بينما في نهاية العام الهجري الماضي أصبحت المساحة 310 كيلومترات مربعة وعدد سكانها 1.152.991 نسمة وفقاً لآخر إحصاءات هيئة الإحصاء.كما يعرض البيت أوليات المدينة المنورة، إذ يحكي قصة 53 أولية سبقت بها المنطقة بقية مناطق المملكة في العهد السعودي خلال 100 عام.وتشارك المنطقة بجناح الأوليات لأول مرة، بهدف إبراز جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة منطقة المدينة المنورة وما شهدته من تطور للفترة من عام 1344هـ وحتى 1440هـ، ومن بين تلك الأوليات: إنشاء محطة الكهرباء بمحافظة مهد الذهب عام 1353هـ والتي أمر بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وكانت تستخدم من قبل نقابة التعدين العربية السعودية (سام) التي تشرف عليها وزارة المالية، والتي تتولى استثمار منجم مهد الذهب.ومنها مدرسة الصحراء الخيرية عام 1365هـ في قرية المنصرف بالمسيجيـد التي تبعد عن المدينة المنورة 80 كيلومترا تقريباً وقد أسسها الشقيقان علي وعثمان حافظ، وكذلك إنشاء أول نادٍ أدبي ثقافي عام 1371هـ حيث كانت المدينة سباقة في إقامة المنتديات والجمعيات الأدبية الأهلية منذ القرن الرابع عشر الهجري وكان من آخرها أسرة الوادي المبارك «العقيق» والتي ضمت نخبة من كبار أدباء المدينة.ومن الأوليات أيضاً إنشاء أول جامعة في المملكة تختص بتدريس طلاب المنح من أبناء العالم الإسلامي وهي الجامعة الإسلامية عام 1381هـ، ومنها كذلك تقديم أول مسابقة فوازير تلفزيونية للأطفال على مستوى المملكة عام 1389هـ، إضافة إلى اعتبار المدينة المنورة أول مدينة سعودية بلا أمية وذلك في شهر ربيع الثاني من عام 1426هـ، وغيرها من الأوليات التي تسلط الضوء على تاريخ وتميز المنطقة.