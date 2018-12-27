أزالت أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقيمت على مخططات وأراضٍ حكومية بيضاء، داخل نطاق بلديتي شمال الطائف والسيل الصغير بمساحة تجاوز 60 ألف متر مربع.وتمثلت التعديات في أشكال مختلفة من الاستحواذ على الأراضي كعمل عقوم ترابية، وغرف أسمنية، وخيام، وحظائر للماشية، وغرف سكنية متنقلة، وخزانات للمياه وأحواش، ووضع سيارات مهملة، إضافة إلى استغلال الأراضي وتشويه المظهر العام بوضع المعدات الثقيلة بالأراضي الفضاء.وأوضحت وكالة الخدمات أن أعمال الإزالة نفذتها الآليات التابعة للبلديات مدعومة بالقوة الأمنية، حيث تم التأكد من عدم وجود أوراق ثبوتية لاستغلال الأراضي، إضافة إلى الشكاوى حول تشويه المظهر واستغلال الأرض، ما استدعى التعامل السريعة بناءً على توجيهات أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بالتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها ومتابعة المواقع المزالة، مشدداً على أن الأمانة لن تتهاون في إزالة أي شكل من أشكال التعدي فور حدوثه.يذكر أن أمين الطائف وقف ميدانيا مع المختصين بالأمانة على المواقع التي رصدت بها أنواع من الإحداثات غير النظامية، وشدد على سرعة التعامل معها مع إزالة المعدات الثقيلة التي استغلت الأراضي الفضاء المجاورة لبلدية السيل الصغير.