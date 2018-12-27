سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء)، الدفعة الثالثة من المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو البالغة تكلفتها أربعة ملايين دولار أمريكي، شملت معونات طبية وغذائية وإيوائية.وجرى التسليم في العاصمة واجادوجو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة السيدة هيلين ماري مارشال، وممثل وزير الصحة البوركينية السيد باجيان لانسانيه، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه المساعدات بناءً على توجيه من المقام السامي بتخصيص منحة مقدارها أربعة ملايين ريال سعودي لحكومة بوركينا فاسو لتأمين الحاجات الطبية والغذائية و الإيوائية.