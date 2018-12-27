وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) 1260 كرتون تمر في حارة السلام وحي الروضة في مأرب، استفاد منها 7560 فرد.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 28 طناً و490 كيلوغراما من السلال الغذائية في قرى الساده الشباكيه، والساده بني الغويدي، والساده الجبارة، وبني العاتي، والخباشيه التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2310 أفراد.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 144 طناً و300 كيلوغرام من السلال الغذائية في مناطق خور عميرة، حصب الدار، البركة، مجحز، لحكه، الحسو،جنادة، التابعة لمديريتي المضاربة وحالمين في محافظة لحج، استفاد من التوزيع 3900 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف تسع محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.