حظي جناح النشاط الاجتماعي (الأسرة والمجتمع) التابع لوزارة التعليم في مهرجان «الجنادرية 33» بحضور كبير من الزوار، وإذ يشارك بعدد من البرامج والفعاليات الوطنية والاجتماعية التي نفذتها مدارس التعليم للبنين بمختلف مناطق المملكة، وتستعرض فيها أثر هذه البرامج على المجتمع وتفاعله الإيجابي وزرع القيم الإيجابية لمجتمعٍ طموح.ويتضمن جناح النشاط الاجتماعي بالمهرجان عرض عدد من مشاركات الإدارات التعليمية من أبناء جنودنا البواسل، وفعاليات اليوم الوطني الـ88 للمملكة، ومشروع العمل التطوعي في الميدان التربوي ومشاركة المدارس في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018.كما يتضمن الجناح عدداً من الفعاليات ذات القيم المتجمعية، وعدداً من القيم المعززة للشخصية الإيجابية للمتعلم التي لها الأثر الملموس من خلال البرامج الاجتماعية التي تستهدف المجتمع التربوي والمحلي للوصول لمجتمع حيوي طموح.