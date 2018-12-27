«عكاظ» (النشر الإلكتروني)حددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوم الثلاثاء الموافق 2019/1/15 آخر موعد للتقديم لاختبار الترميز الطبي والذي سيعقد بتاريخ 2019/2/23.
وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، تسعى هيئة التخصصات الصحية لتفعيل دور المرمزين الطبيين في المملكة العربية السعودية، وتحقيق مستوى عالٍ من الموضوعية والدقة في تصنيف الممارسين للترميز الطبي للدرجة المهنية المناسبة، لذا فقد تم وضع معايير دقيقة في تقدير مدى المعرفة والخبرة العملية من خلال اختبار ليتم تصنيف المجتازين (فني ترميز طبي).
ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم للاختبار إلى استيفاء الشرطين التاليين: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترميز الطبي، إحضار خطاب رسمي من جهة العمل لإثبات مدة الخبرة.
كما دعت الهيئة المتقدمين إلى مراجعة المصادر التالية استعدادا لدخول الاختبار: كتاب معايير الترميز الطبي الخاص بالتصنيف الأسترالي للأمراض النسخة العاشرة، الطبعة السادسة (Australian Coding Standards)، موضحة أن التقديم يتم عبر الرابط التالي (https://goo.gl/tjtBNw) للغة الإنجليزية، والرابط التالي (https://goo.gl/QTpe9m) للغة العربية.
ونبهت الهيئة إلى أنه بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه ستصل للمتقدم رسالة قبل ستة أسابيع من موعد الاختبار، موضحة أنه عند وجود استفسارات يتم التواصل على البريد الالكتروني pgfs@scfhs.org.