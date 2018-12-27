صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم (الخميس) مبتعدا عن أدنى مستوياته في 20 شهرا بعد أن انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة من خسائر حادة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 3.88% إلى 20077.62 نقطة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2016. وكان المؤشر، الذي هوى لنطاق المراهنة على انخفاض الأسعار هذا الأسبوع، سجل 18948.58 نقطة أمس (الأربعاء) وهو أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل 2017.وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر 4.7% وصعد سهم فاست للتجزئة 1.3%.وقفز المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي أكثر من 1000 نقطة للمرة الأولى الليلة الماضية ليقود انتعاشا واسع النطاق في الأسواق الأمريكية بعد تقرير أظهر مبيعات عطلات قوية، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة.وقال سويتشيرو مونجي كبير الاقتصاديين لدى دايوا إس.بي للاستثمارات «الأسهم اليابانية قد تكون مرتفعة اليوم، لكن في ظل تقلبات السوق الشديدة هذه، فإن غدا قد يكون قصة مختلفة تماما. الأسهم تصعد وتهبط في معاملات هزيلة بسبب العطلات، وسيتطلب الأمر عودة مستثمرين كثيرين العام القادم كي تلملم السوق شتات نفسها».وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 4.9% إلى 1501.63 نقطة إثر انخفاضه إلى 1408.89 نقطة يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016.