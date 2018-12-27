تشارك وزارة الثقافة اليمنية، ممثلة بالهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع، في فعاليات معرض جدة الدولي الرابع للكتاب، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس (الأربعاء) في مدينة جدة.واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب رئيس وفد اليمن بالمعرض ناصر الشريف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المشاركة جاءت بعد مشاركة ناجحة بجناح للهيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب مطلع العام الحالي، مشيدا بعمق وخصوصية العلاقة بين اليمن والمملكة.ويشارك في المعرض الذي يستمر 12 يوماً أكثر من 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم.