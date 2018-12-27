أعلنت صحة منطقة المدينة المنورة الانتهاء من قوائم الانتظار للحالات المسجلة في قسم الأشعة بمستشفى الميقات العام وتقليص مدة الانتظار لمواعيد الأشعة من (10) أيام إلى يوم واحد فقط بحيث يمكن لجميع المراجعين الاستفادة من الخدمة وإجراء الأشعة والحصول عليها في نفس اليوم.وأوضحت الصحة أن القسم يشهد مشاريع تطويرية حيث تم دعمه بتقنيات حديثة يعمل عليها استشاريي قلب وأخصائيي طوارئ وأشعة وعناية مركزة، وتتضمن التقنيات أربعة أجهزة حديثة لتقنية التصوير بالموجات الصوتية ECHO لمعرفة حالة الأعضاء داخل جسم الإنسان، كما تتضمن الأجهزة خاصية إجراء الفحص للقلب عن طريق المريء التي تسهم في تشخيص العلاج التحفظي لمرضى العناية المركزة ومراجعي أقسام التنويم والعيادات الخارجية، حيث تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي (26070) مستفيداً من بداية العام 2018.وأفادت صحة المدينة المنورة بأن المختصين يستقبلون طلبات المراجعين ويعملون على التنسيق مع أقسام وعيادات المستشفى لتنفيذ طلبات المراجعين وضمان وصول الأشعة إلى العيادة المطلوبة حتى لا تتأخر دورة فترة انتظار المريض، حيث قُرر مدة انتظار داخل القسم بمعدل من 5-10 دقائق فقط، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الطارئة والمعدية التي يتم تقديم الخدمة لها وإنهاء إجراءاتها بشكل فوري.