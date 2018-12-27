تراجع النفط أكثر من 1% اليوم (الخميس) بعد انتعاشه 8% في الجلسة السابقة مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم التي قدمت بعض الدعم.وبحلول الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش كان خام برنت منخفضا 70 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 53.77 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 45.72 دولار.كانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل أكتوبر لكنها انحدرت نحو 40% منذ ذلك الحين وهي تقترب حاليا من أدنى مستوياتها في 18 شهرا.ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30% هذا العام في حين انخفض عقد الخام الأمريكي نحو 25%.