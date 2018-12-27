كثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل جولاته الرقابية على دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة بالمنطقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة والسعودة بهذه المنشآت لخدمة زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأوضح مدير الفرع المهندس زياد المصيول أن الجولات التي نفذت أمس سجلت عدداً من المخالفات شملت انتهاء بعض التراخيص، وتدني مستوى الخدمة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازة، داعياً المواطنين والزوّار إلى الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 على مدار الساعة عند ملاحظة أي مخالفة أو شكوى أو استفسار.