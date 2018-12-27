نفذ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع ممثلا في إدارة السلامة بالمركز الطبي أخيرا، فرضية لحادثة عدوى وبائية في أحد مساكن العمال التابع للمركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة رأفت إدريس أن الفرضية بدأت بوصول بلاغ عن تفشي وباء في سكن العمال الأمر الذي استدعى الاتصال بقسم الإسعاف الذي باشر البلاغ ونقل الحالات إلى المركز الطبي، عقب ذلك باشر الكادر الطبي فرز الحالات التي تم التعامل معها حسب الخطة المعدة مسبقاً لمثل هذه الحالات وتحديدها، وذلك حسب المعايير العالمية التي تضمن عدم نقل العدوى للفريق المباشر للكارثة وعدم انتشار الوباء، وذلك باستخدام أساليب الوقاية الشخصية المقننة.وبين أن الفرضية تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة والوقوف على جاهزية وكفاءة إجراءات الطوارئ والسلامة بالمركز الطبي، مشيراً إلى أن هذه الفرضية تأتي استكمالا لمجموعة من الفرضيات التي يتم تنفيذها دورياً لجميع أقسام المركز الطبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة ينبع الصناعية.