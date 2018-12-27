نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس (الأربعاء)، بالتعاون مع المديرية العامة للشرطة، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة برنامجاً دعوياً لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.وأبان مدير عام الفرع عبدالرحمن العصيمي أن البرنامج شمل مديرية الشرطة، الدوريات الأمنية، إدارة المرور، إدارة أمن الطرق، وبقية مراكز الشرطة، إلى جانب كل من مديرية الدفاع المدني والجوازات، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن جهود فرع الوزارة ومركز الدعوة بالمنطقة، في إيصال رسالة الدعوة وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال إلى شرائح المجتمع كافة بمن فيهم رجال الأمن.