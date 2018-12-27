عزت أمانة جدة تضرر أجزاء واسعة من محافظة الليث بالأمطار أخيرا، إلى تدفق كميات كبيرة من السيول المنقولة التي كانت أكبر من أن تحتويها مجاري الأودية داخل المدينة.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «الليث: توقف المطر ومكث الخطر» في (2/4/1440)، أنه جرى التنسيق مع المحافظة والجهات ذات العلاقة كافة للوقوف على المواقع الحرجة مع التأكد على حماية الممتلكات الحكومية وشركات المرافق الخدمية من خلال إنشاء المصدات حولها.وأشارت الأمانة أنه جرى الاستعداد والتأهب لموسم الأمطار، من قبل بلدية الليث وفق آلية مدروسة لمواجهة الأزمة من كوادر بشرية وآليات ومعدات، معلنة عن خطة متكاملة لآلية عمل فرق الطوارئ في البلدية.وأوضحت أنه جرى سحب ونزح المياه عن المواقع وتكثيف أعمال الرش لمكافحة البعوض والحشرات، إضافة إلى رفع وإزالة المخلفات والدمارات من المواقع الحرجة وتنظيفها وكنسها من رواسب الطين والأتربة وتمهيد جميع الطرق لتصبح سالكة في المدينة خلال وقت وجيز.وأكدت الأمانة أن أعمال بلدية الليث لا تزال مستمرة وفق آلية محددة لإزالة الضرر على وجه الخصوص من المستنقعات المجاورة لسوق الشاطئ، مبينة أن غالبية تلك المناطق أراض فضاء ويجري العمل على تكثيف الرش المتواصل فيها للقضاء على الحشرات والأوبئة.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه شكوى أهالي الليث من المستنقعات الراكدة التي انتشرت في أجواء واسعة من المحافظة، مصدّرة لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة، منتقدين بقاءها بين مساكنهم رغم مضي فترة طويلة على توقف هطول الأمطار.