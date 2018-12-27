أخلت بلدية قنا في محايل عسير ساحتها من الأحداث والمعوقات التي تعترض الأهالي في طرق الأودية المؤدية لمركز أخلال، مشيرة إلى أن تلك المواقع تتبع جهة خدمية أخرى.وأكدت البلدية تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «السيول تتلف المزارع والطرقات في أخلال محايل» في (5/‏3/‏1440)، أنها تؤدي مهماتها بمباشرة البلاغات التي تردها فورا، من جميع القرى والمراكز التابعة لها، ومنها مركز أخلال، وتسرع في تقديم الخدمات والحلول العاجلة.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا حول الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا على مركز أخلال؛ إذ تسبب السيول في قطع الطرق وإتلاف المزارع في المركز، إضافة إلى شل الحركة المرورية في المركز، وطالب الأهالي بسرعة فتح الطرق وإيجاد الحلول العاجلة.