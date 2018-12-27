ظهرت لاعبة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا، ضمن مؤديات أغنية لفرقة البوب البريطانية في التسعينات «سبايس غيرلز». وقالت شارابوفا في تغريدة على حسابها في «تويتر» إن «تصوير الأغنية كان محرجاً بعض الشيء لها»، معتبرة أن بدء اليوم بأغنية «Wannabe» شيء جيد.وأرفقت الحسناء الروسية (31 عاماً) تغريدتها برابط لموقع روسي نشر الفيديو الذي حاز على 65 ألف مشاهدة حتى مساء الأربعاء في موقع «يوتيوب». عبر تركيب أصوات المغنيات الأصليات مع حركات شفاه المشاركات، بينهن شارابوفا. إضافة إلى عارضة الأزياء البريطانية، مالاكي فيرث، والممثلة البريطانية سوكي واترهاوس، واليابانية تاو أوكاموتو.