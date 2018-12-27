تشارك وزارة التعليم في الجنادرية بـ 150 فعالية داخل 52 جناحا؛ تشمل أنشطة تفاعلية ومسرحا تعليميا مفتوحا وجناحا للطفولة ومعارض فينة وغيرها، وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لدى زيارته لمعرض الوزارة أن المشاركة في إطار الرسالة التربوية للتعليم المجتمعي، معبرا عن فخره لرؤيته الجهود المبذولة وإبداعات الطلاب على مستوى الاختراعات والابتكارات والرسم والخط العربي والتصوير والأعمال اليدوية، وشكر المشاركين والمشرفين على تلك الأجنحة الذين ساهموا في تقديم الصورة الحقيقية للتعليم في المملكة، والأنشطة المختلفة التي تمارس في الميدان التعليمي، داعياً القيادات التعليمية في الوزارة وإدارات التعليم لزيارة المهرجان وجناح الوزارة في الأيام القادمة والتعرف على ما تقدمه مناطق وطننا من تراث وتميز حضاري وثقافي.