يضم جناح مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) بالجنادرية أربعة أقسام تمثل ركائز المؤسسة (التعليم، والثقافة والفنون، والإعلام، والتقنية والابتكار). ويشتمل كل قسم على نماذج من المبادرات والمشاريع الإبداعية والمواهب الشابة التي تبنتها المؤسسة، ويتيح لزائري الجنادرية التفاعل والانضمام لبرامج ومبادرات المؤسسة.ويحتوي الجناح على شاشات لعرض محتوى مرئي متنوع، يشمل التعريف بالمؤسسة وأهدافها ومنجزاتها، وعرض أفلام قصيرة من إنتاج فريق مسك، وآخر للتدريب على أداء العرضة السعودية.واستحدثت المؤسسة في مشاركتها الثانية بالجنادرية نفقا يعرض صوراً فريدة تبرز جوانب مختلفة من الحياة السعودية في الماضي. وتعد التجربة بمثابة رحلة زمنية لاستكشاف التاريخ العريق ومراحل التطور التي شهدتها المملكة حتى نجحت في بناء حاضر مزدهر ورسم مستقبل واعد.