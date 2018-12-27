لم تغب فكرة الهوايات والمهن الحرفية الغريبة عن «الجنادرية»، إذ استضاف جناح قرية تبوك ركناً متخصصاً في تحنيط الكائنات البحرية وطبع الشعارات عليها.ويعود الركن لأحد سكان المحافظة، الذي يؤكد أنه «الوحيد» في المنطقة المتخصص و«المتفرد» في هذه المهنة التي وصفها بـ «الغريبة والمربحة».وقال أحمد معيطي: أهوى الغوص وصيد وتحنيط الكائنات البحرية، وأمارس هوايتي منذ 14 عاماً، مبيناً أنه يعرض في المهرجان نماذج متنوعة من الكائنات البحرية المحنطة مستخدماً مادة «الفرومين» وملح «البروكس» وملح «اليود».وأضاف: تعد المشاركة الأولى لي في المهرجان، ولدي العديد من المقتنيات والمعروضات، خصوصاً الكائنات البحرية المحنطة، ومنها «الاستاكوزا» (جراد البحر) وسمك القرش والفرسة التي يتراوح طولها من 180 سم بقطر 70 سم، والأصداف البحرية.ويؤكد معيطي الذي يُدرِّس مادة الأحياء، أن التدريس له دور كبير ومؤثر في مجال موهبته مضيفا «لدي مقتنيات بحرية عديدة أعرض كمية كبيرة منها في هذا الركن، تشمل الكائنات البحرية المحنطة وأنواعا متنوعة من الشعب المرجانية التي أصنع منها «سبح»و «خواتم» يصل سعر الواحدة إلى 600 ريال».ويشير إلى أنه يطرح في ركنه فكرة إضافة ودمج شعارات الأندية على الكائنات البحرية المحنطة، و«أبجورات» بإضاءة وسماعات خارجية كمؤثرات صوتية، مؤكداً أنه تعلم المهنة أباً عن جد، متابعاً «نحن في الساحل نعرف العوم والغوص».