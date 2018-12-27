تلقى مدير إدارة محكمة الطوال محرر «عكاظ» الزميل أحمد بن عبدالله الجبيلي العزاء في والدته.وتوافد جمع من الأهالي والأصدقاء والأعيان والمسؤولين إلى منزل الجبيلي في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة لتقديم العزاء، منهم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، ووكيل محافظة الطوال جابر عواف، ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومساعد رئيس بلدية صامطة يحيى مشهور.وكان في استقبال المواسين شيخ قبيلة العراشية أحمد بن علي جبيلي عريشي، وأشقاء الفقيدة، يتقدمهم مدير مستشفى صامطة سابقا إبراهيم بن عبده الجبيلي.