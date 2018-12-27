كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الراعي الفضي لمنتدى جازان الأول الريادة والتمكين لذوي الإعاقة أحمد بن حسن السهلي، نظير دعمه اللامحدود للمنتدى وبرامجه ومناشطه والذي يقام لأول مرة في جازان وبرعاية من أمير المنطقة ووزير العمل. وعبر السهلي عن اعتزازه بالتكريم الذي يأتي من أرفع مقامين على مستوى المنطقة والوزارة، مؤكداً أن دعمه للمنتدى هو دعم للوطن ومناشطه ورؤاه المستقبلية في ظل العهد الزاهر الذي يقودنا فيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظهما الله، نحو غد أجمل.وقال السهلي: «إن التكريم الرفيع الذي نلته يحفزني على مبادرات مقبلة ستكون نوعية وأكثر تأثيراً» مشيراً إلى أن منطقة جازان في راهنها حققت قفزات تنموية مذهلة وصارت قبلة للاستثمار والاقتصاد بجهود أميرها ونائبه.