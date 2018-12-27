اختير المهندس السعودي عبدالله صالح الحربي ضمن قائمة أفضل 4 مهندسين في العالم لعام ٢٠١٨ في مجال مراكز البيانات، يأتي هذا الاختيار نظير ما قدمه من سلسلة إنجازات كان لها الأثر في تطوير هذا المجال على المستوى العالمي من خلال قيادة بعض المشاريع والمبادرات المهمة ونشر أبحاث ودراسات مختلفة في مؤتمرات عالمية. وينظم الاحتفاء السنوي في العاصمة البريطانية لندن عبر داتا سنتر دايناميك (DatacenterDynamics) واحدة من أبرز المؤسسات العلمية في المجال وبرعاية من كبرى شركات العالم في مجال تقنية المعلومات. وجاء ترشيح الحربي من كبار قادة شركة قوقل الراعي الرسمي لفئة أفضل مهندس شاب في مجال مراكز البيانات، هذا الاختيار الثاني من نوعه للحربي بعد أن كان في نفس القائمة لعام ٢٠١٧ باختيار من شركة مايكروسوفت، وهو أحد مهندسي شركة أرامكو السعودية ومهندس مشارك بهيئة المهندسين السعوديين حاصل على امتياز في درجتي البكالوريس في هندسة القوى الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، إضافة لعدد من الاعتمادات المهنية.