فازت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بجائزة الإستراتيجية الإعلامية العربية لفئة المؤسسات الحكومية، باعتبارها المؤسسة الحكومية العربية الأفضل في أدائها وحضورها الإعلامي المتنوع والفاعل، والمقدمة من المركز الخليجي للإستراتيجيات الإعلامية بالبحرين. وتسلم الجائزة مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود عبدالرحمن المقبل، وذلك في حفل افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للإستراتيجيات الإعلامية (ميميست 2018) الذي ينظمه المركز الخليجي للإستراتيجيات الإعلامية وانطلق أمس الأول الثلاثاء في القاهرة.