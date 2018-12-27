علمت «عكاظ» من مصادرها، أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع المدافع المغربي مانويل مروان داكوستا (32 عاما) من أجل الانتقال لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في السابع من شهر يناير القادم، وتسعى إدارة العميد للتوصل مع نظيرتها في إسطنبول باشاك التركي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب داكوستا الذي ينتهي مع الفريق التركي نهاية شهر يونيو القادم، وتشير المصادر إلى أن الإدارة الاتحادية كثفت المفاوضات مع النادي الإسطنبولي للظفر بخدمات المدافع المغربي، وإتمام الصفقة بشكل نهائي، وتأتي تحركات الاتحاديين صوب اللاعب داكوستا بناءً على توصية مدرب الفريق بيليتش، وستتضح الصورة كاملة في الأيام القليلة القادمة.من جانب آخر، طالب المدرب بيليتش من لاعبيه التركيز على التدريبات من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في مواجهة الاتفاق بعد غد (السبت) في الدمام، ضمن مباريات الجولة الـ(15) من ختام مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري المدرب بيليتش اليوم (الخميس) مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسماء الأساسية التي سيخوض بها المباراة القادمة، واعتماد الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء المرتقب، وسينهي الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية لمباراة الاتفاق بحصة تدريبية أخيرة على ملعب الأمير محمد بن فهد الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة.معلومات عن اللاعب مانويل داكوستاالعمر32