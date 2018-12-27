كرم مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، الفريق الطبي الذي شارك في إجراء أول عملية جراحية من نوعها في المنطقة لتصحيح انحراف العمود الفقري لدى الأطفال والتي تعتبر من العمليات النوعية والمعقدة.وأشاد عسيري بجهود الفريق الطبي ودوره في إنجاح العملية، وإسهامهم في تطوير الخدمات الطبية، موصيا الجميع باستمرار العمل على تطوير الخدمة المقدمة للمرضى بما يحقق رضى المستفيدين.وشمل التكريم عدداً من الموظفين نظير تفانيهم وإخلاصهم في خدمة المرضى مما كان له بالغ الأثر في نفوس متلقي الخدمة.