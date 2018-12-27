نظمت مباراة ودية بين جمعية المتقاعدين في الأحساء ومنسوبي إدارة التعليم في المحافظة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد العيسى، والمساعد للشؤون المدرسية يوسف الملحم.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام للمتقاعدين علي السويلم أهمية هذه اللقاءات على صحة الإنسان وخاصة المتقاعدين وكبار السن، مشيرا إلى أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتزيل التوتر، وفي هذا البرنامج الصحي مبدأ للشراكة التي عقدتها الجمعية أخيرا مع الإدارة العامة للتعليم، لافتا إلى أن هذه الشراكة انتجت أربعة أندية في الأحياء.وذكر أن جمعية المتقاعدين ترفع شعار أن هناك حياة جديدة بعد التقاعد اكتشفها ومارسها واستمتع بها.