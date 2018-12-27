ضبطت الجهات المختصة في الرياض، وافدا يدعي الرقية الشرعية وجلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة.وأكدت في بيان لها أمس (الأربعاء) أن اللجنة الميدانية والجهات الأمنية تمكنت من ضبط الوافد الذي استنزف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180 ألف ريال).وبين المتحدث باسم إمارة منطقة الرياض أن ذلك جاء بناء على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لبذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.وحذرت الإمارة كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم.