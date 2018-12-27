وقّع اللاعب علي النمر عقدا احترافيا مع ناديه يمتد إلى 3 سنوات، بحضور المشرف العام على جهاز الكرة عبدالله خوقير، ومدير الاحتراف فراس المؤذن، قبل المواجهة التي سيخوضها الفريق غدا (الجمعة) أمام الأهلي. كما وقعت الإدارة مع اللاعب عبدالله الشمري المنسق من نادي الاتحاد عقداً احترافياً لمدة 3 سنوات.وعلى صعيد التدريبات الاستعدادية لمواجهة الغد بمكة المكرمة، ضمن دوري كأس ولي العهد محمد بن سلمان، حذر المدير الفني ميدو، اللاعبين من الأخطاء الدفاعية، واحترام الخصم، وتنفيذ الأدوار المهنية داخل الملعب حسب خطة اللعب. وركز على رفع درجة الانسجام بين خطوط الفريق، وتحديدا الدفاع، بعد استبعاد كابتن الفريق أسامة هوساوي، ومشاركة عبدالله الزوري كقلب دفاع، وساري عمرو ظهيرا أيسر. وطلب ميدو من كافة اللاعبين أداء التمرين الأخير على ملعب النادي بحي العمرة.ومن جهة أخرى، كشف عضو المدرج الوحداوي عبدالرزاق محبوب، أن هناك استعدادات غير مسبوقة لأعضاء المدرج في تقديم خدمات لكافة الجماهير الوحداوية.