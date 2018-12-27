عادت الآمال إلى مدرب النادي الأهلي بابلو غويدي بعودة الهداف المهاجم دجانيني تافاريس، بعد غياب دام أكثر من شهر خاض الأهلي فيها 5 لقاءات لم يستطع خلالها الانتصار في أي لقاء. وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن اللاعب سيخضع لاختبارات طبية مساء اليوم (الخميس)، في آخر تحضيرات الفريق للقاء مستضيفه الوحده مساء غد (الجمعة)، لتحديد مدى جاهزيته من عدمها، وإمكانية إشراكه في التشكيلة الأساسية للفريق، أو الاحتفاظ به على دكة البدلاء كورقة رابحة يحتاجها المدرب.من جانب آخر، تواصل إدارة النادي العمل على التباحث مع عدد من إدارات الأندية المحلية لتدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين المحليين، وسد الاحتياجات التي اعتمدها المدرب غويدي، ويأتي في مقدمتها مدافع القادسية محمد الخبراني، ومهاجم الفيحاء عبدالله آل سالم، إلى جانب اللاعبين الشابين الهلاليين مهند فلاتة، وأحمد أشرف، اللذين تؤكد الإدارة أنها ترفض فكرة إعارتهما مقابل انتقال المهاجم مهند عسيري، وتؤكد أنها ترغب في انتقالهما لصفوف الأهلي، وتنتظر الرد النهائي.