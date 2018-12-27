طالب حزب «المؤتمر الشعبي» السوداني، المشارك في الحكومة، أمس (الأربعاء) بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر. ودان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وأكد الحزب في بيان «مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين» وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل 8 اشخاص في الاحتجاجات في حين أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلاً.وكانت قد خرجت مظاهرات غاضبة في الخرطوم ومناطق أخرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وزيادة سعر رغيف الخبز، وكان البشير وعد «بإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي»، واتهم خونة ومندسين بالتخريب.