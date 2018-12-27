أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارا يقضي بزيادة نطاق خدمات التراخيص الموحدة لشركات الاتصالات الحاصلة عليه، وهي «شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ لتتمكن هذه الشركات من تقديم جميع الخدمات التي ترخصها الهيئة تحت ترخيص واحد مثل: «خدمات الاتصالات المتنقلة، خدمات الاتصالات الثابتة، خدمات إنترنت الأشياء، خدمات الذكاء الصناعي، خدمات التطبيقات الرقمية».وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس أن الهدف من إصدار التراخيص الموحدة وزيادة نطاق خدماتها هو تمكين شركات الاتصالات الحاصلة عليه من تقديم الخدمات المدمجة كافة، وتعزيز المنافسة، وتمكين المستخدم من الحصول على أفضل الخدمات بأفضل جودة وأفضل سعر، إضافة إلى تحفيز الشركات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.