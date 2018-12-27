سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل، أولى الوحدات السكنية ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث تسلّم سلطان القرشي المستفيد من برنامج «سكني» وحدته السكنية في مشروع «الواجهة» التابع لشركة «الحاكمية»، الواقع في أرض وزارة الإسكان بمدينة الدمام.وينتهج مشروع «الواجهة» الذي يضم 574 فيلا متنوعة النماذج، تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال، بمساحات مسطح بناء تراوح بين 251 و326م2، أسلوب البناء بالطرق غير التقليدية، إذ يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط.واطلع وزير الإسكان ماجد على أول فيلا تم إنجازها في مشروع «الواجهة»، الذي ينفّذ ضمن برنامج «سكني»، إذ تعدّ أول فيلا يتم تسليمها بنظام الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن المشروع يأتي بين 42 مشروعا بدأت التنفيذ فعليا، وتستخدم 48% منها تقنيات البناء الحديثة في سبيل تسريع التملك وضخ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.وأشار إلى أن الشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين أثمرت طرح 58 مشروعا حتى الآن، توفر نحو 113 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن برنامج «سكني».من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «الحاكمية» المهندس خالد الدويش، أن سرعة التنفيذ للوحدة السكنية الواحدة التي لا تستغرق أكثر من يومين لم تؤثر على الجودة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المستفيدين في مشروع «الواجهة» وحداتهم السكنية على فترات متقاربة.وبين أن خطة المشروع تتمثّل في استكمال إنجازه وتنفيذه بشكل كامل في الربع الرابع من العام 2019.من جهته، أكد نائب الأمين العام للهيئة العامة للمهندسين المهندس عبداللطيف الحركان أن تجربة «بناء متكامل في يومين» الذي تقوم عليه مبادرة تحفيز تقنية البناء، تواكب تطلعات الدولة لرفاهية المواطن.