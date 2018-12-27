وقف أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، ميدانيا على عدد من المشاريع والخدمات في مواقع مختلفة من المحافظة، خلال جولة تفقدية، شملت عبارة تصريف مياه الأمطار والسيول بالحوية ومثملة، والمعدات المشوهة للمظهر العام بالسيل الصغير.ووقف على احتياجات حي الوكرة بشمال الطائف، مستمعا إلى الأهالي، حيث رافقه خلال الجولة وكيل المشاريع المهندس عمر الروقي، ووكيل الخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي، وعدد من المختصين بالأمانة.وأكد أمين الطائف، ضرورة متابعة المشاريع والأعمال والحاجات لدعم تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار وفق أعلى المعايير البلدية، ودراسة حاجات الأحياء من الخدمات للموازنة بين الخدمات ومتطلبات الحي، موجها الشركات العاملة في المجالات المتعلقة بالخدمات البلدية بسرعة التجاوب مع الملاحظات ومعالجتها.وتفقد المهندس آل هميل، أعمال إزالة المعدات الثقيلة التي استغلت مساحات من الأراضي الفضاء خلف مقر بلدية السيل الصغير مسببة بذلك تشويهاً للمظهر العام واستغلالا للأراضي الفضاء دون وجه حق.