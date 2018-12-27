أطلق محافظ الجموم عمران الزهراني أمس الأول (الثلاثاء)، مهرجان عسفان السياحي الثاني، بحضور عدد من منسوبي الدوائر الحكومية والأهلية، وأكثر من 4000 من الأهالي والزوار الذين امتلأت بهم قاعات المسرح الرئيسي للاحتفالات.وتضمنت فعاليات المهرجان كلمة المشرف العام للجنة العليا للمهرجان، رئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي، ثم تواصلت الفعاليات بكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي الدكتور عايش البشري، الذي أوضح أن عسفان بلدة تاريخية ذاع صيتها وعلت مكانتها بين البلدان، الواقعة بين مكة والمدينة. وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان، ثلاث رحلات سياحية يومية تبدأ عند الرابعة عصراً عبر باصات مخصصة ومزودة بمرشدين سياحيين مروراً ببئر التفلة، ثم السوق القديم حتى بئر الجنانية، مروراً بالقلعة، ثم العودة إلى أرض المهرجان.